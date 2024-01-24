شكرا لقرائتكم خبر عن 3.7 مليار ريال.. تدشين المنصة الرقمية للفرص الاستثمارية بعسير والان نبدء بالتفاصيل

المشاريع التنموية في عسير

الفرص الاستثمارية في عسير

مشروعات منطقة عسير

الدمام - شريف احمد - دشن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، المنصة الرقمية للفرص الاستثمارية الكبرى بمنطقة عسير لمشاريع بقيمه ٣,٧ مليار ريال.وزار "الحقيل" المختبر الهندسي للعينات؛ الذي يُعنى باختبارات التربة والإسفلت والخرسانة، واطلع على الخطة التشغيلية وآلية عمل المختبر، إذ أُجريت اختبارات لأكثر من 8 آلاف عينة خلال العام الماضي، منوهاً بأهميته لضمان تنفيذ مشاريع البنية التحتية وفق أعلى مواصفات الجودة.وتفقد "الحقيل" سير الأعمال بالمشاريع التنموية في منطقة عسير، والوقوف على آخر المستجدات في مشروع "بهجة" وملف "معالجة التشوه البصري".كما اطلع على مستوى الإنجاز في عدد من المشاريع التنموية ومعالجة التحديات، بالإضافة إلى الخطط التطويرية التي رسمتها أمانة المنطقة؛ لتعزيز التنمية الحضرية والارتقاء بالخدمات البلدية بعسير، وخطة وكالة الاستثمار في تنمية النشاطات الاقتصادية في المنطقة ودعم المستثمرين.والتقى الحقيل، عددًا من المستثمرين ورجال الأعمال في منطقة عسير، حيث ناقش اللقاء الفرص الاستثمارية التي توفرها الوزارة في القطاعين البلدي والإسكاني ضمن البرامج والمبادرات التنموية الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.وأكد على سعي الوزارة لتحفيز الاستثمار في القطاع وتوفير كافة التسهيلات للمستثمرين.أيضا زار معرض العينات الحضرية الذي يحتضن أدوات لمشاريع الحدائق والطرق والإنارة والكباري والأنفاق وواجهات المباني، ولوحات الطرق والمباني لأكثر من 45 شركة متخصصة.ويضم أحدث التقنيات المستخدمة في مشاريع المنطقة، حيث يعتبر المعرض الأول من نوعه في عسير.ووقف الحقيل، على مشروع تطوير حديقة الأندلس؛ والتي تُعد من أكبر حدائق أبها، إذ يهدف المشروع لأن تكون الحديقة مفتوحة ومفعمة بالأنشطة الترفيهية، ودمجها بمجموعة من الخدمات المبتكرة وفقاَ لأعلى المواصفات، لجعلها نموذجاَ من نماذج تحسين المشهد الحضري وأنسنة المدن ضمن مستهدفات برنامج جودة الحياة - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.