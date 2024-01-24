25 ألف شخص يسكنون مدينة مسك الخيرية بحلول 2025

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الرئيس التنفيذي لمدينة محمد بن سلمان غير الربحية، ديفيد هنري «إن موظفي وموظفات المؤسسة الذين يعملون في المدينة سوف يعيشون مستقبلا بشكل مستقر وينعمون بكافة الخدمات التي يحتاجونها في ظل تطور تكنولوجي وتقنيات متطورة في المدينة»، وأضاف «إنه بحلول عام 2025 سيسكن فيها 25 ألف شخص، منوها بعلاقة تعاون قوي ومشترك بين المؤسسة وهيئة الذكاء الاصطناعي لدعم مشاريع المدينة.

وذكر الرئيس التنفيذي لمدينة محمد بن سلمان أن المدينة مبادرة من مؤسسة مسك الخيرية بدأت في 2018، لدعم الشباب السعودي والعالمي، في ظل مجتمع ثقافي صحي مبتكر، متطلعا لاكتمال بنائها نهاية عام 2025.

وقال هنري في جلسة بعنوان «جلسة حضرية شاملة» في منتدى مستقبل العقار «إن المؤسسة تركز على تأسيس مدارس مسك على طراز عالمي؛ لأن التعليم هو العمود الفقري لأي دولة في العالم، معتبرا أن الثورة القادمة هي الثورة المعرفية في هذه المدن الذكية المعرفية».

وأشار إلى دور برامج مؤسسة مسك لتوعية الأطفال والشباب وتنمية ثقافتهم، مسلطا الضوء على برامج ريادة الأعمال والتدريب والفنون، إضافة إلى إنشاء مدارس الطبخ بالتعاون مع وزارة الثقافة لتعليم فنون الطهي.

ورأى أن توعية الشباب بكافة المجالات الثقافية أمر هام جدا خاصة أن المدن ليست مباني وعمران فحسب بل هي ثقافة ووعي شباب وفن معاصر، قائلا «نحن نبني منطقة ثقافية جديدة مبتكرة وذكية بيئيا».

وتطرق إلى استدامة المدن المجتمعية الذهبية، ومدينة الملك عبدالله المالية، واستخدامهم الطاقة الشمسية واعتمادهم على زراعة الأشجار، إضافة إلى ارتباط هذه المدن بالرياض من خلال مشروع المترو، ووسائل النقل العامة.