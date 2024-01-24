شكرا لقرائتكم خبر شراكة بين «ريمات الرياض» و solutions by stc لإنشاء مواقف ذكية للسيارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة ريمات الرياض للتنمية، الذراع التنموي لأمانة منطقة الرياض، عقد شراكة مع solutions by stc، التي تقود تحالفا محليا وعالميا مع أحد أكبر مشغلي مواقف السيارات في العالم؛ وذلك لمشروع إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المواقف العامة للسيارات في مدينة الرياض للمرحلة الأولى من المخطط العام للمواقف العامة للمركبات ومدته 10 سنوات.

ويحتوي المشروع، الذي تم توقيعه في أمانة منطقة الرياض، على 24 ألف موقف على الشوارع العامة والتجارية وما يتجاوز 140 ألف موقف مدار في الأحياء السكنية للحد من تسرب السيارات للأحياء المجاورة للشوارع والمحاور التجارية؛ وذلك لضمان راحة ساكنيها، والحد من الوقوف العشوائي داخل الأحياء.

ويشمل نطاق العمل توفير خدمات الرقابة والإدارة لهذه المواقف لضمان تطبيق معايير الأمن والسلامة والالتزام بالتعليمات والإرشادات الخاصة بهذه المواقف، وتوظيف أحدث التقنيات الرقمية وأفضل الممارسات التشغيلية العالمية للإسهام في تحسين المشهد الحضري لمدينة الرياض، وتطوير التجربة العامة لساكنيها وزائريها، من خلال إنشاء وتطوير وإدارة وتشغيل خدمات المواقف العامة الذكية للسيارات من خلال تطبيق عناصر المدن الذكية، وتبني التقنيات الحديثة، وتهيئة البنية التحتية الخاصة بذلك. وأكد أمين منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة شركة ريمات الرياض للتنمية الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز، أن هذه الخطوة التنظيمية ضمن إستراتيجية أمانة الرياض من خلال ذراعها التنموي شركة «ريمات الرياض للتنمية» والمُعلن عنها سابقًا، ستشكل نقلة نوعية في تنظيم وإدارة مواقف السيارات في المواقع الحيوية، إضافة إلى الإسهام في الحد من الوقوف العشوائي في الشوارع التجارية، ومنع تسرب السيارات إلى الأحياء السكنية المجاورة لها، وتحسين المشهد الحضري لعاصمة المملكة، ورفع مستوى جودة الحياة وانسيابية الحركة لساكني وزائري منطقة الرياض. من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لشركة ريمات الرياض للتنمية عبدالله أبوداود، أن العقد يمثل المرحلة الأولى من مشروع متكامل؛ يهدف لتنظيم المواقف العامة للسيارات في الرياض وتنفيذ استراتيجية أمانة المنطقة التي ستشمل بناء وتطوير البنية التحتية للمواقف العامة للسيارات، من خلال إنشاء المواقف وتحسين الأرصفة وتوفير مسارات للمشاة، لافتا إلى أن المشروع يعكس التزام الشركة بتحقيق تنمية مستدامة وتطورات محورية في الخدمات البلدية بالرياض، للإسهام في تعزيز الأثر الاجتماعي والتنموي لمشاريعها في المدينة.

بدوره أشار الرئيس التنفيذي لشركة solutions by stc المهندس عمر النعماني، إلى أن الشراكة مع «ريمات الرياض للتنمية» ستمكن من توسع نطاق الأعمال فرصة الإسهام في تطوير وتحديث تجربة الخدمات العامة، ولضمان تقديم أفضل الحلول الذكية والتشغيلية لمواقف مدينة الرياض، ولذلك حرصنا على تأسيس تحالف عالمي مع أحد أكبر الشركات على مستوى العالم في مجال تشغيل المواقف وإدارتها.

يذكر أن أنظمة إدارة المواقف العامة الذكية للسيارات تعتمد على استخدامات التقنية الحديثة، وأجهزة الاستشعار الذكية، وتطبيقات الجوال، وتحليل أنماط الاستخدام، ومعدلات الإشغال والمساعدة في تخطيط البنية التحتية المستقبلية، وتطوير سياسات التشغيل والاستخدام.

مواقف ذكية للسيارات في الرياض

شراكة بين:

شركة ريمات الرياض للتنمية

شركة solutions by stc

إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المواقف العامة للسيارات في مدينة الرياض (المرحلة الأولى)

10 سنوات.

24 ألف موقف على الشوارع العامة والتجارية.

140 ألف موقف مدار في الأحياء السكنية للحد من تسرب السيارات للأحياء المجاورة للشوارع التجارية.

توفير خدمات الرقابة والإدارة للمواقف.

تطبيق معايير الأمن والسلامة.

الالتزام بالتعليمات والإرشادات الخاصة بالمواقف.

توظيف أحدث التقنيات الرقمية.

تحسين المشهد الحضري لمدينة الرياض.

تطوير التجربة العامة لساكنيها وزائريها.

تطبيق عناصر المدن الذكية.

تتضمن:مدة العقد:المشروع يحتوي على:نطاق العمل: