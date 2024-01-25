شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. تراجع مخزون النفط الخام في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة أمس الأربعاء، تراجع مخزون النفط الخام الأمريكي خلال الأسبوع المنتهي في 19 يناير الحاليّ بمقدار 9,233 مليون برميل مقارنة بالأسبوع السابق.
في حين تراجع الاحتياطي الاستراتيجي للنفط بمقدار 920 ألف برميل إلى 356.5 مليون برميل.
في المقابل، ارتفع مخزون البنزين خلال الأسبوع الماضي بمقدار 4.91 مليون برميل إلى 253 مليون برميل.
في حين تراجع مخزون الديزل بمقدار 1.42 مليون برميل إلى 133.3 مليون برميل.
في حين تراجع الاحتياطي الاستراتيجي للنفط بمقدار 920 ألف برميل إلى 356.5 مليون برميل.
مستودعات كوشينج الرئيسيةفي الوقت نفسه، تراجع المخزون في مستودعات كوشينج الرئيسية بولاية أوكلاهوما بمقدار 2.01 مليون برميل إلى 30.1 مليون برميل.
في المقابل، ارتفع مخزون البنزين خلال الأسبوع الماضي بمقدار 4.91 مليون برميل إلى 253 مليون برميل.
في حين تراجع مخزون الديزل بمقدار 1.42 مليون برميل إلى 133.3 مليون برميل.