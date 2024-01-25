شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. تراجع مخزون النفط الخام في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة أمس الأربعاء، تراجع مخزون النفط الخام الأمريكي خلال الأسبوع المنتهي في 19 يناير الحاليّ بمقدار 9,233 مليون برميل مقارنة بالأسبوع السابق.

في حين تراجع الاحتياطي الاستراتيجي للنفط بمقدار 920 ألف برميل إلى 356.5 مليون برميل. مستودعات كوشينج الرئيسية في الوقت نفسه، تراجع المخزون في مستودعات كوشينج الرئيسية بولاية أوكلاهوما بمقدار 2.01 مليون برميل إلى 30.1 مليون برميل.

في المقابل، ارتفع مخزون البنزين خلال الأسبوع الماضي بمقدار 4.91 مليون برميل إلى 253 مليون برميل.

في حين تراجع مخزون الديزل بمقدار 1.42 مليون برميل إلى 133.3 مليون برميل. الطاقات التشغيلية لمصافي التكرير من ناحية أخرى، تراجع معدل استغلال الطاقات التشغيلية لمصافي التكرير في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بواقع 7.1 نقطة مئوية إلى 85.5% من الطاقة التشغيلية.