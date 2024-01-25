شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط.. العقود الآجلة لخام برنت ترتفع بنسبة 0.62% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا 49 سنتا أو 0.62% لتبلغ عند التسوية 80.04 دولار للبرميل.

وفي وقت سابق كانت سجلت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا اليوم الأربعاء، مع تداول خام برنت بالقرب من 80 دولارًا للبرميل. مخاوف بشأن التوترات الجيوسياسية ويأتي هذا وسط مخاوف بشأن التوترات الجيوسياسية والأنباء عن حزمة تحفيز اقتصادي صينية، على توقعات ارتفاع الدولار وانخفاض الطلب.

وصعد عقد أقرب استحقاق لشهر مارس لخام برنت بمقدار 40 سنتًا ليصل إلى 79.95 دولارًا للبرميل.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنتًا أيضا ليصل إلى 74.94 دولار للبرميل. مخزونات الخام الأمريكية وقال رئيس بنك الشعب الصيني (محافظ البنك المركزي) بان قونغ شينغ اليوم الأربعاء، إنه سيصدر قرارا بخفض الحد الأدنى للاحتياطيات النقدية في البنوك اعتبارا من الخامس من فبراير.

ويعد أول خفض من نوعه هذا العام مع تعزيز صناع السياسات جهودهم لدعم التعافي الاقتصادي.

وذكرت مصادر في السوق نقلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء، أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت بمقدار 6.67 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 يناير. مخزونات البنزين لكن مخزونات البنزين زادت بمقدار 7.2 مليون برميل ما أثار مخاوف بشأن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة التي تعد أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وستصدر إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية، البيانات في وقت لاحق اليوم الأربعاء