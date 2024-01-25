شكرا لقرائتكم خبر عن بنسبة 0.4 %.. مؤشر الدولار يتراجع مقابل 6 عملات أخرى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الدولار اليوم الأربعاء هبوطا بعد ارتفاعه في ثمان من أصل عشر جلسات.

ويأتي هذا وسط تعزيز المستثمرين المكاسب بدفعة من تعاف واسع النطاق للدولار من تراجعه في ديسمبر كانون الأول. تراجع مؤشر التضخم

وقلصت العملة الأمريكية خسائرها بعد أن أظهرت بيانات أن نشاط الأعمال في أكبر اقتصادات العالم تحسّن في يناير، وتراجع مؤشر التضخم.

وأوضحت البيانات إلى أن مقياس الأسعار التي تبيع بها الشركات منتجاتها هبط إلى أدنى مستوياته، في أكثر من ثلاثة أعوام ونصف.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى منها الين واليورو، 0.4 بالمئة إلى 103.1 بعد أن قفز إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع أمس الثلاثاء. أسعار الفائدة

ومنذ بداية العام، ارتفع الدولار قرابة 1.7 بالمئة هذا العام بعد أن تسببت بيانات أقوى من المتوقع وردود فعل سلبية من مسؤولين بالبنك المركزي، في تقليص السوق توقعاتها لتعجيل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بموعد خفض أسعار الفائدة.

وهبط الدولار أمام العملة اليابانية 0.8 بالمئة إلى 147.18 ين.

وصعد اليورو في أحدث التداولات 0.4 بالمئة إلى 1.0898 دولار بعد أن كان قد هبط أمس إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع. اجتماع البنك المركزي الأوروبي

وغدا الخميس يجتمع البنك المركزي الأوروبي، وربما يقدم لمحات عن التوقيت الذي قد تبدأ فيه تكاليف الاقتراض في الانخفاض في منطقة اليورو.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.5 بالمئة إلى 1.2754 دولار.

وارتفع الدولار 0.2 بالمئة أمام نظيره الكندي ليسجل 1.3486 دولار كندي.

وصعد اليوان في التعاملات الصينية إلى 7.142 للدولار، ملامسا أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع بعد إعلان بكين أنها ستخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك في أوائل فبراير شباط.