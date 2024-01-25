هيئة السوق المالية تحقق المركز الأول في جائزة أفضل بيئة عمل على مستوى القطاع الحكومي لعام 2023م

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حققت هيئة السوق المالية المركز الأول في جائزة “أفضل بيئة عمل” على مستوى منشآت القطاع الحكومي في المملكة لعام 2023م وذلك وفقاً لمنظمة هيئة ثقافة بيئة العمل على مستوى القطاع العام Great place to work المتخصصة عالمياً في تقييم بيئات العمل المختلفة.

وجاء إعلان فوز الهيئة بالجائزة خلال الحفل السنوي الذي احتضنته مدينة الرياض الثلاثاء 23 يناير 2024م.

وأكد وكيل الهيئة للموارد المؤسسية المهندس مروان بن عبدالعزيز السديس ، أن تحقيق هيئة السوق المالية للجائزة يعكس جهودها واهتمامها بالتطوير الدائم لجميع الجوانب المتعلقة ببيئة العمل، وسعيها الدائم إلى تبني مجموعة من المبادرات التطويرية، وتنفيذ العديد من التحسينات التي تستهدف خلق بيئة محفزة وداعمة، مشيراً إلى أن الجائزة تتضمن مستوى عالياً من المعايير المتعلقة بالارتباط الوظيفي، ومكان وإجراءات العمل، ومشاركة الموظفين، إضافة إلى العمل الجماعي، وسياسات الموارد البشرية، وقياسها من مؤشرات تتضمن قياس مدى شعورهم بالفخر والاعتزاز لانتسابهم للهيئة ومدى مشاركتهم في اتخاذ القرارات وغيرها من العناصر المرتبطة ببيئة العمل المثالية.

يذكر أن منظمة Great Place To Work العالمية، تعد واحدة من أكبر المنظمات تخصصاً في تطوير بيئات العمل، إضافة إلى تقديمها جملة من الاستشارات الخاصة بتطوير رأس المال البشري، وتصدر عنها قائمة أفضل بيئة عمل سنوياً لمختلف الدول حول العالم.​