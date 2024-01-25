شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحوم قرب أدنى مستوى في أسبوع وسط قوة الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حومت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في أسبوع اليوم الخميس وسط قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات، فيما يترقب المستثمرون بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة واجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2015.83 دولار للأوقية بحلول الساعة 0424 بتوقيت جرينتش، بينما لم تشهد العقود الأمريكية الآجلة للذهب تغيرا يذكر عند 2015.80 دولار.

وتراجع الذهب لأدنى مستوى في نحو أسبوع أمس الأربعاء بعد بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي استهل 2024 على أداء قوي وسط تعافي النشاط التجاري في يناير ومؤشرات على تباطؤ التضخم.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 % ليظل قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع، مما يجعل الذهب المسعر به أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وتتوقع الأسواق حاليا بنسبة 43 % أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في مارس.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

ويترقب المستثمرون القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع والمقرر نشرها عند 1330 بتوقيت جرينتش، وكذلك قرار المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية والمرتقب عند 1515 بتوقيت جرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 22.76 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.3 % إلى 901.53 دولار كما زاد البلاديوم 0.1 % إلى 964.07 دولار.

