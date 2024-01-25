شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء السعودية»: استرداد كامل الصكوك المحلية المستحقة في يناير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية للكهرباء استرداد كامل الصكوك المحلية المستحقة في 30-01-2024م والمدرجة في تداول السعودية برمز 5114 والمصدرة في تاريخ 30-01-2014م، بقيمة 4.5 مليار ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن نسبة الاسترداد من الإصدار الكلي 100%، فيما بلغ العدد الإجمالي للصكوك 4500، بينما بلغت القيمة الاسمية للصك عند الاسترداد مليون ريال.

وبحسب الشركة، سيظهر الأثر المالي لهذه العملية في القوائم المالية للربع الأول من 2024م.

وأعلنت الشركة السعودية للكهرباء استرداد كامل الصكوك الدولية المستحقة في 27-01-2024م والمدرجة في السوق الأيرلندي للأوراق المالية (يورونكست دبلن) والمصدرة في تاريخ 27-09-2018م، بقيمة 800 مليون دولار.

وقالت الشركة إن نسبة الاسترداد 100% من الإصدار الكلي، فيما بلغ العدد الإجمالي للصكوك 4000، بينما بلغت القيمة الاسمية للصك عند الاسترداد 200 ألف دولار.

سيظهر الأثر المالي لسداد تلك الصكوك في القوائم المالية للربع الأول من 2024م.