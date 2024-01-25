شكرا لقرائتكم خبر عن «تام»: ترسية اتفاقية لصالح جهة حكومية بـ200 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت شركة تام التنموية على خطاب ترسية اتفاقية إطارية لصالح إحدى الجهات الحكومية بقيمة إجمالية 200 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول، إن الاتفاقية تتضمن تقديم الخدمات الاستشارية والحلول الرقمية اللازمة عن طريق اتفاقية إطارية لصالح إحدى الجهات الحكومية.

