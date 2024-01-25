شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير في عضوية مجلس إدارة صندوق الرياض ريت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة الرياض المالية عن تغيير في عضوية مجلس إدارة صندوق الرياض ريت بسبب استقالة عضو مجلس الإدارة محمد عبدالحميد المبارك (عضو مستقل) وذلك اعتباراً من تاريخ 19/07/1445هـ الموافق 31/01/2024م.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن أعضاء مجلس إدارة الصندوق بعد التغيير هم: رائد البركاتي (رئيس المجلس – غير مستقل)، وعبدالله الفارس (عضو – غير مستقل)، وأحمد الحربي (عضو – غير مستقل)، وعبدالرحمن الأحمد (عضو – غير مستقل)، ووليد القاسم (عضو – مستقل).

