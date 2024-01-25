شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «الأبحاث والإعلام» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي تبدأ أعمالها اعتباراً من 21-05-2024م وحتى 20-05-2027م لمدة ثلاث سنوات.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن سياسة ومعايير الترشح تشمل إلزام المرشح باستيفاء شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وتتضمن المعايير: أن يكون المرشح حسن السيرة والسمعة، وألاّ يكون قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة أو الآداب أوحكم جنائي، وأن يكون من ذوي الخــــبرة بمجال النشاط الرئيسي للشركة.
وتشمل المعايير: تقديم طلب كتابي موقع من المرشح يعلن فيه عن رغبته بالترشح لعضوية المجلس خلال المدة المحددة في الإعلان ومرفقاً به كافة الطلبات اللازمة، وتقديم نموذج السيرة الذاتية.
ومن ضمن المعايير: تقديم نسخة موقعة من النموذج الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة ويمكن الحصول على النموذج من خلال موقع الهيئة الالكتروني.
وتتضمن المعايير: بيان بعدد وتاريخ عضويته في مجالس إدارات الشركات المساهمة، واللجان التي تولى أو لا يزال يتولى عضويتها، وبيان يفصح المرشح فيه عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
وتشمل المعايير: بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمال شبيهة بأعمال الشركة، وإرفاق صورة واضحة من الهوية الوطنية (الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين)، متضمنة أرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.
وأضافت الشركة، أنه إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام ، فيجب عليه أن يرفق بطلب الترشح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً عدة معلومات.
وتشتمل المعلومات على: عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
وتتضمن المعلومات: اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات، فيما يجب تعبئة جميع النماذج باللغتين العربية والإنجليزية.
وستتولى لجنة المكافات والترشيحات دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها , علماً بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة للدورة الجديدة للمجلس على المرشحين المستوفين للشروط والضوابط والمعايير الموضحة في هذا الإعلان، علما بأنه سيستخدم التصويت التراكمي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن سياسة ومعايير الترشح تشمل إلزام المرشح باستيفاء شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
سياسة ومعايير الترشحوتشمل المعايير: استيفاء الشروط العامة لعضوية مجلس الإدارة ومتطلبات الترشيح الواردة في سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة.
وتتضمن المعايير: أن يكون المرشح حسن السيرة والسمعة، وألاّ يكون قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة أو الآداب أوحكم جنائي، وأن يكون من ذوي الخــــبرة بمجال النشاط الرئيسي للشركة.
وتشمل المعايير: تقديم طلب كتابي موقع من المرشح يعلن فيه عن رغبته بالترشح لعضوية المجلس خلال المدة المحددة في الإعلان ومرفقاً به كافة الطلبات اللازمة، وتقديم نموذج السيرة الذاتية.
ومن ضمن المعايير: تقديم نسخة موقعة من النموذج الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة ويمكن الحصول على النموذج من خلال موقع الهيئة الالكتروني.
وتتضمن المعايير: بيان بعدد وتاريخ عضويته في مجالس إدارات الشركات المساهمة، واللجان التي تولى أو لا يزال يتولى عضويتها، وبيان يفصح المرشح فيه عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
وتشمل المعايير: بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمال شبيهة بأعمال الشركة، وإرفاق صورة واضحة من الهوية الوطنية (الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين)، متضمنة أرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.
وأضافت الشركة، أنه إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام ، فيجب عليه أن يرفق بطلب الترشح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً عدة معلومات.
وتشتمل المعلومات على: عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
وتتضمن المعلومات: اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات، فيما يجب تعبئة جميع النماذج باللغتين العربية والإنجليزية.
وستتولى لجنة المكافات والترشيحات دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها , علماً بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة للدورة الجديدة للمجلس على المرشحين المستوفين للشروط والضوابط والمعايير الموضحة في هذا الإعلان، علما بأنه سيستخدم التصويت التراكمي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.