شكرا لقرائتكم خبر عن «بنيان ريت»: توقيع عقد إيجار لمجمع سكني بـ 121.4 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة السعودي الفرنسي كابيتال عن تطور جوهري على صندوق بنيان ريت، منوهة بتوقيع عقد إيجار جديد لمجمع الرفيعة السكني لمدة خمس سنوات وستة أشهر.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة عقد الإيجار تقدر بنحو 121.4 مليون ريال.

وأضافت أن بداية العقد في 1 فبراير المقبل.، فيما يتوقع مدير الصندوق أن يكون لهذا التطور تأثير إيجابي على ربحية الصندوق.