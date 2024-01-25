شكرا لقرائتكم خبر عن استخدام 3 لغات.. أهم متطلبات مراكز التدريب لسائقي النقل البري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حددت الهيئة العامة للنقل شروط وإجراءات تأهيل واعتماد مراكز التدريب والاختبار للسائقين ومدراء التشغيل في أنشطة النقل البري، بهدف رفع مهارات وكفاءة العاملين في قطاع النقل البري. شروط ومتطلبات الاعتماد ووضعت النقل شروط ومتطلبات الاعتماد في الائحة التي طرحتها عبر منصة ”استطلاع“، وتتمثل في: استيفاء مسوغات منها طلب مقدم من المنشأة، وسجل تجاري، وترخيص لمزاولة نشاط التدريب، ضمان مالي باسم الهيئة بمبلغ وقدره مائة ألف ريال سعودي.

وتشترط الهيئة توفير مركز مناسب في المدينة محل الاعتماد وفقاً للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، والاشتراطات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة، والارتباط بأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها، وسداد الغرامات المالية.

وأكد الهيئة على استيفاء جميع شروط ومتطلبات الاعتماد خلال مدة أقصاها «60» ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عُد الطلب لاغياً.

وأوضحت أنه يتم تجديد الاعتماد بعد تقديم طلب واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الاعتماد بـ «60» ستين يوماً. متطلبات مركز التدريب وألزمت الهيئة مركز التدريب بمتطلبات منها تقديم البرامج التدريبية بكفاءة وجودة عالية، توفير مدربين ذو مؤهلات علمية أو خبرة عملية مناسبة لتقديم البرامج التدريبية، وتوفير التدريب بعدة لغات وبحد أدنى اللغة «العربية، والانجليزية، والأردو».

ويلتزم مركز التدريب أيضًا بتوفير المعدات والتجهيزات اللازمة للتدريب العملي بما يتوافق مع نوع البرنامج التدريبي، وعدم منح شهادة إتمام الدورة التدريبية للمتدرب في حال تجاوز غيابه - من إجمالي ساعات التدريب - بدون عذر نظامي «10%»، أو بعذر «20%».

وتشرط الهيئة على مركز التدريب ألا يزيد عدد المتدربين في القاعة الدراسية الواحدة عن «20» عشرين متدرب بحد أقصى، ووضع الخطط السنوية لتنظيم وتنفيذ البرامج التدريبية، ووضع آلية للتسجيل ومتابعة التزام وحضور المتدربين. تنفيذ التدريب عن بعد وأكدت على توفير خيار تنفيذ عمليات التدريب عن بُعد «عند الحاجة» بعد موافقة الهيئة، على أن يتم تشغيل الكاميرات طوال فترة التدريب، ومتابعة تفاعل وحضور المتدربين، وتقييم أداء المدربين والمتدربين وفق أساليب التقييم المعتمدة، وقياس رضا المتدربين عن الدورات التدريبية.

وشددت الهيئة على ألا يقل عدد القاعات الدراسية في مركز التدريب عن «3» ثلاث قاعات، على أن تتناسب سعة القاعة الواحدة مع عدد متدربين لا يقل عددهم عن «20» عشرين متدربًا، توفير المساحات اللازمة للتدريب العملي وذلك وفق متطلبات كل برنامج تدريبي. توفير الوسائل الإرشادية والتوضيحية. تقديم الاختبارات بـ3 لغات على الأقل وألزمت مراكز الاختبار بتطلبات منها، تقديم الاختبارات بكفاءة وجودة عالية، بعدة لغات وبحد أدنى اللغة «العربية، والانجليزية، والأردو»، وتوفير المعدات والتجهيزات اللازمة لإجراء الاختبارات العملية والتطبيقية، حضوريا أو ألكترونيا.

ويلتزم مركو الاختبار بإصدار شهادة الكفاءة المهنية عند اجتياز المتقدم للاختبار بنسبة «60%»، تحديد جدول مواعيد الاختبارات، وآلية التقديم عليها، والرقابة، والإرشاد وقياس رضا المتقدمين.

وحظرت الجمع بين نشاط التأهيل والتدريب ونشاط الاختبار.