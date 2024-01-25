شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين ياسر الحربي عضوا منتدبا لـ«الصقر للتامين التعاوني» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الصقر للتأمين التعاوني بتاريخ 25/01/2024م الموافقة على تعديل الهيكل التنظيمي بالشركة وتعيين الدكتور ياسر الحربي عضواً منتدباً له كافة الصلاحيات التنفيذية اللازمة لإدارة شركة الصقر للتأمين التعاوني اعتباراً من تاريخه.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن د. ياسر الحربي حاصل على شهادة بكالوريوس الآداب وبرنامج الدكتوراة في إدارة الأعمال - نظم المعلومات الإدارية، بالإضافة إلى العديد من الشهادات العلمية والمهنية.

وأضافت أن الحربي لديه خبرة 30 عاماً في إدارة الأعمال التجارية والاقتصادية ومجالس إدارات الشركات المساهمة ولجانها، وكان آخرها الرئيس التنفيذي المكلف لشركة الصقر للتأمين التعاوني من شهر سبتمبر لعام 2023.