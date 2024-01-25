شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة من 2019.. تصنيع المركبات في بريطانيا يتجاوز المليون والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت بيانات جديدة أن عدد السيارات التي تم تصنيعها في المملكة المتحدة تجاوز مليون مركبة العام الماضي لأول مرة منذ عام 2019.
وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن بيانات رابطة مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا كشفت أنه تم تصنيع مليون و25 ألفا و474 سيارة ومركبة تجارية، بزيادة بنسبة 17% مقارنة بعام 2022.
وقالت الرابطة إن تراجع حدة المشاكل المتعلقة بجائحة كورونا مثل نقص الرقائق وإجراءات الاغلاق، بالإضافة إلى زيادة إنتاج السيارات الكهربائية، أدى لزيادة الإنتاج.
ومازال الاتحاد الأوروبي أكبر سوق عالمي لقطاع السيارات البريطاني، حيث استحوذ على 60% من الصادرات، يليه الولايات المتحدة بعد ذلك الصين.
وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن بيانات رابطة مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا كشفت أنه تم تصنيع مليون و25 ألفا و474 سيارة ومركبة تجارية، بزيادة بنسبة 17% مقارنة بعام 2022.
وقالت الرابطة إن تراجع حدة المشاكل المتعلقة بجائحة كورونا مثل نقص الرقائق وإجراءات الاغلاق، بالإضافة إلى زيادة إنتاج السيارات الكهربائية، أدى لزيادة الإنتاج.
ومازال الاتحاد الأوروبي أكبر سوق عالمي لقطاع السيارات البريطاني، حيث استحوذ على 60% من الصادرات، يليه الولايات المتحدة بعد ذلك الصين.