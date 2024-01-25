“منشآت” تُنفّذ برامج إرشادٍ ودعمٍ لرواد الأعمال بالمدينة المنورة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_المدينة المنورة

نفّذ مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة خلال الفترة من 21 – 25 يناير الجاري في المدينة المنورة، عدة برامج لتقديم الاستشارات وخدمات الإرشاد للمستفيدين من رواد الأعمال، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ودعا المركز المهتمين، للاستفادة من خدماته المتاحة عبر الموقع الإلكتروني لمراكز دعم المنشآت: monshaat.gov.sa والتي تشمل تقديم الإرشاد والاستشارات لمشروعات المطاعم والمقاهي، والتصميم الداخلي والهندسة المعمارية، والصالونات النسائية والتجميل، وخدمات التسويق والإعلان، والخدمات الإدارية والدعم والتشغيل، ومسرّعات وحاضنات الأعمال والمساحات المشتركة، وقطاع الإقراض والتمويل، والابتكار، والمبيعات والتسويق، والتجارة الإلكترونية، ومجال الخدمات القانونية.

وفي سياق متصل، يعقد المركز بالمدينة المنورة الاثنين المقبل، لقاءً بعنوان “الذكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال وأثرهما على القطاع القانوني وقطاع الأعمال” وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها “منشآت”، لدعم رواد الأعمال في مختلف مناطق المملكة.