شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إنتاج واستهلاك الذهب في الصين خلال عام 2023 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات صناعية صادرة عن الجمعية الصينية للذهب، اليوم الخميس، أن الصين أنتجت 375.16 طن من الذهب خلال عام 2023، بزيادة نسبتها 0.84 % مقارنة بالعام الأسبق.
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الخميس، بأن البيانات أظهرت أن حجم استهلاك الذهب في الصين بلغ 1089.69 طن خلال عام 2023، بزيادة نسبتها 8.78% على أساس سنوي.
وعلى وجه الخصوص، توسع حجم استهلاك المجوهرات الذهبية في السوق الصينية بنسبة 7.97% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022، ليصل حجمه إلى 706.48 طن، فيما ازداد حجم استهلاك السبائك والعملات الذهبية بنسبة 15.7% ليصل إلى 2999.6 طن.
وانخفض حجم استهلاك الذهب للأغراض الصناعية والأغراض الأخرى بنسبة 5.5% عن العام الأسبق ليصل إلى 83.61 طن، وفقا للبيانات.
وقالت الجمعية إن الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب في السوق الصينية شهدت نموا مستقرا خلال عام 2023، إذ بلغت حيازات هذه الصناديق نحو 61.47 طن حتى نهاية عام 2023، بزيادة 10.04 طن أو 19.53 % على أساس سنوي.
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الخميس، بأن البيانات أظهرت أن حجم استهلاك الذهب في الصين بلغ 1089.69 طن خلال عام 2023، بزيادة نسبتها 8.78% على أساس سنوي.
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وانخفض حجم استهلاك الذهب للأغراض الصناعية والأغراض الأخرى بنسبة 5.5% عن العام الأسبق ليصل إلى 83.61 طن، وفقا للبيانات.
وقالت الجمعية إن الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب في السوق الصينية شهدت نموا مستقرا خلال عام 2023، إذ بلغت حيازات هذه الصناديق نحو 61.47 طن حتى نهاية عام 2023، بزيادة 10.04 طن أو 19.53 % على أساس سنوي.