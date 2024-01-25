شكرا لقرائتكم خبر عن «ساما»: 747 مليار ريال قروضا عقارية من المصارف التجارية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، أن المصارف التجارية قدمت قروضا عقارية بلغت 747.203 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، محققة نموا سنويا بنسبة 12.8%، بزيادة 84.517 مليار ريال، مقارنة بنهاية الفترة المماثلة من 2022.
وواصلت القروض العقارية المُقدمة من المصارف التجارية العاملة بالمنظومة المصرفية السعودية للأفراد والشركات زخمها لتصل أعلى مستوياتها بنهاية الربع الثالث من العام 2023.
وتدعم القروض العقارية مسيرة النمو في القطاع العقاري السعودي ومساهمته في تحقيق مستهدفات ومبادرات رؤية المملكة 2030.
ومثلت القروض المُقدمة "للأفراد" من الإجمالي نحو 79.2% تقريباً، وبقيمة بلغت نحو 591,700 مليار ريال، بينما بلغت قيمة القروض الممنوحة "للشركات" نحو 155,502 مليار ريال، لتمثل نحو 20.8% تقريباً من الإجمالي.
وسجلت بيانات القروض العقارية المُقدمة من المصارف نمواً أيضاً على أساس ربعي وبنسبة 2.2% وبزيادة بلغت نحو 15,924 مليار ريال تقريباً، مقارنة بنهاية الربع الثاني 2023 التي كانت عند 731,279 مليار ريال.
يشار إلى أن إجمالي القروض العقارية المُقدمة من المصارف التجارية للأفراد والشركات كانت عند مستوى 687,833 مليار ريال بنهاية العام 2022.
وواصلت القروض العقارية المُقدمة من المصارف التجارية العاملة بالمنظومة المصرفية السعودية للأفراد والشركات زخمها لتصل أعلى مستوياتها بنهاية الربع الثالث من العام 2023.
وتدعم القروض العقارية مسيرة النمو في القطاع العقاري السعودي ومساهمته في تحقيق مستهدفات ومبادرات رؤية المملكة 2030.
ومثلت القروض المُقدمة "للأفراد" من الإجمالي نحو 79.2% تقريباً، وبقيمة بلغت نحو 591,700 مليار ريال، بينما بلغت قيمة القروض الممنوحة "للشركات" نحو 155,502 مليار ريال، لتمثل نحو 20.8% تقريباً من الإجمالي.
وسجلت بيانات القروض العقارية المُقدمة من المصارف نمواً أيضاً على أساس ربعي وبنسبة 2.2% وبزيادة بلغت نحو 15,924 مليار ريال تقريباً، مقارنة بنهاية الربع الثاني 2023 التي كانت عند 731,279 مليار ريال.
يشار إلى أن إجمالي القروض العقارية المُقدمة من المصارف التجارية للأفراد والشركات كانت عند مستوى 687,833 مليار ريال بنهاية العام 2022.