وزارة الاقتصاد والتخطيط ومنصة “وتين” توقعان مذكرة تفاهم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقعت وزارة الاقتصاد والتخطيط والمنصة الرسمية للتبرع بالدم “وتين”، مذكرة تفاهم تهدف لدعم حملات التبرع بالدم ورفع المسؤولية الاجتماعية لمنسوبي الوزارة.

ومثّل الوزارة في التوقيع على المذكرة وكيل رأس المال البشري والثقافة المؤسسية محمد الشهري، فيما مثّل منصة “وتين” الرئيس التنفيذي للمنصة مشاري المالكي.

وتتبنى الوزارة دورًا رياديًا في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية ترسيخًا لمبدأ البذل والعطاء، وبما يسهم في رفع مستويات المشاركة في الحملات الوطنية.

يذكر أن الوزارة تنظم حملة دورية كل شهرين في مقرها الرئيس في واحة غرناطة، وتدعو منسوبيها والعاملين في الجهات الأخرى إلى المشاركة في الحملة.

بدورها، تسهم منصة “وتين” في رصد احتياجات بنوك الدم، ومن ثم ربط المتطوعين بأقرب مركز للتبرع.