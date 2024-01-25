جلستا اليوم الأخير من “منتدى مكة للحلال” تناقشان التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شهد اليوم الثالث والأخير من “منتدى مكة للحلال” ، الذي عقد في مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات، برعاية وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومشاركة دولية، إقامة جلستين لمناقشة دعم سوق الحلال العالمي ومعالجة الطلب المتزايد من المستهلكين المسلمين وأصحاب الأعمال والمبتكرين.

وتناولت الجلسة الأولى التي حملت عنوان “الابتكار في مواكبة متطلبات السوق واتجاهات الاستدامة.. مستقبل صناعة الأغذية الحلال” عدة محاور، أبرزها تحليل اتجاهات السوق والاحتياجات المتغيرة، واستدامة الصناعة الغذائية الحلال، إضافة إلى الابتكار في صناعة الأغذية الحلال وتسليط الضوء على أحدث التطورات التكنولوجية والابتكارات في إنتاج وتصنيع الأغذية الحلال، وتقديم أمثلة على الابتكارات في تصميم المنتجات وتعبئتها وتسويقها في صناعة الأغذية الحلال.

كما ناقشت الأمن الغذائي والجودة في صناعة الأغذية الحلال، واستعراض التدابير والمعايير اللازمة لضمان الأمن الغذائي والجودة في صناعة الأغذية الحلال، وسلطت الضوء على أحدث التقنيات والتطبيقات للمراقبة وتتبع المنتجات الغذائية الحلال على مدار سلسلة التوريد، وكذلك التحول الرقمي والتكنولوجيا في صناعة الأغذية الحلال، واستعراض أهمية التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا في تحسين صناعة الأغذية الحلال، وتقديم أمثلة على استخدام التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة وتحليلات البيانات في إنتاج وتصنيع وتوزيع الأغذية الحلال.

وشارك في الجلسة الأولى كل من مدير وحدة شهادات الاعتماد لشركة “Halal Control Gmb” الدكتور علي فانوس، ومدير وكالة إصدار شهادات الجودة الحلال في البوسنة والهرسك الدكتور دامير الجهودزيتش، ورئيس مامبراس الدكتور محمد حسين الزغبي، ومدير( sanha) مولانا نفلاخي، ، ومفتي المجلس الروحي المسلمي بجمهورية تنارستان كامل حضرة ساميغولين.

من جهة أخرى عقدت الجلسة الثانية بعنوان” الإبداع والابتكار في تطبيقات التحول الرقمي لصناعة الحلال.. شركات التكنولوجيا الحديثة للذكاء الاصطناعي، الواقع المعزز”، وشارك فيها كل من نائب رئيس أول للاستراتيجية وتطوير الأعمال لشركة Wahed أسعد ليث، ومن مؤسسة Orkid Cosmetics رايسا سيا، والرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في “منصة ساري” محمد الدوسري، حيث ناقشت التحول الرقمي في صناعة الحلال واستعرضت أحدث التطورات التكنولوجية في صناعة الحلال وكيفية تطبيقها لتحقيق التحول الرقمي، إضافة إلى دور شركات التكنولوجيا الحديثة في صناعة الحلال ومناقشة تأثير شركات التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز على صناعة الحلال والفرص والتحديات المترتبة على ذلك، كما استعرضت الجلسة دور الإبداع والابتكار في تطبيقات التحول الرقمي، وذلك عبر استعراض أمثلة عملية عن كيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة في تطبيقات الحلال والابتكار في هذا المجال.