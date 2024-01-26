شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تغلق مرتفعة بقيادة شركات التكنولوجيا والان نبدء بالتفاصيل

تثبيت أسعار الفائدة

الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسواق الأوروبية مرتفعة اليوم الخميس، مدفوعة بالنتائج الفصلية التي حققتها شركات التكنولوجيا بقيادة نوكيا.في حين اعتبر المستثمرون قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة والنقدية والبيان الصادر عقب اجتماع البنك مؤشرًا على اتجاه البنك للتيسير النقدي.وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.3% بعدما تراجع بنحو 0.5% خلال الجلسة.كان الحدث الأبرز في الأسواق الأوروبية اليوم، هو قرار البنك المركزي الأوروبي تثبيت أسعار الفائدة عند 4% كما كان متوقعا، وتأكيده على الالتزام بمواجهة التضخم، دون الإشارة إلى أي إمكانية للتيسير النقدي في وقت قريب.وتراجع العائد على السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، والتي تعتبر المؤشر القياسي للمنطقة، بعدما سجل أعلى مستوى في شهرين خلال اليوم، وسجل العائد 2.293% في نهاية التداول.وسجل مؤشر قطاع التكنولوجيا المكاسب الأكبر بين جميع القطاعات وارتفع 1.8% بقيادة سهم إيه.إس.إم.إل الهولندية لصناعة معدات أشباه الموصلات الذي أكمل سلسلة مكاسب قوية، وصعد 4.6% محققا مستوى قياسيًا جديدًا.ومن بين الخاسرين، تراجع مؤشر شركات الرعاية الصحية الكبرى 0.4%، فيما تراجع مؤشر أسهم بنوك منطقة اليورو 0.9%.