الاقتصاد

مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على صعود جماعي

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د ب أ - نيويورك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على صعود مع نهاية تعاملات يوم الخميس.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعًا بمقدار 74ر242 نقطة، أو 6ر0%، ليصل إلى 13ر38049 نقطة.

مؤشر ستاندرد آند بورز

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 61ر25 نقطة، أو 5ر0% ، ليصل إلى 16ر4894 نقطة.
وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 58ر28 نقطة، أو 2ر0%، ليصل إلى 50ر15510 نقطة.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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