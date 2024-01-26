شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على صعود جماعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على صعود مع نهاية تعاملات يوم الخميس.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعًا بمقدار 74ر242 نقطة، أو 6ر0%، ليصل إلى 13ر38049 نقطة. مؤشر ستاندرد آند بورز وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 61ر25 نقطة، أو 5ر0% ، ليصل إلى 16ر4894 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 58ر28 نقطة، أو 2ر0%، ليصل إلى 50ر15510 نقطة.