صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام تسعير طرح سندات بقيمة 5 مليارات دولار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

كشف صندوق الاستثمارات العامة، عن إتمام تسعير طرح السندات الدولية البالغة قيمتها 5مليارات دولار (18.75 مليار ريال).

وأوضح الصندوق، أن الطرح يأتي ضمن برنامجه لسندات اليورو الدولية متوسطة الأجل، وبما يتماشى مع استراتيجية الصندوق لتنويع مصادر تمويله.

وأبان أن الطرح يوزع على ثلاث شرائح، الأولى بـ1.75 مليار دولار (6.6 مليار ريال)، لسندات مدتها 5 سنوات، تستحق عام 2029، ولثانية بـ 1.75 مليار دولار (ما يعادل 6.6 مليار ريال)، لسندات مدتها 10 سنوات، تستحق عام .2034، بينما الشريحة الثالثة بقيمة 1.5 مليار دولار (ما يعادل 5.6 مليار ريال)، لسندات مدتها 30 سنة، تستحق عام2054.

وقال رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في الصندوق فهد السيف، ” يؤكد استمرار الطلب المرتفع من المؤسسات الاستثمارية العالمية نجاح استراتيجيات الصندوق التمويلية متوسطة المدى، كما يأتي انعكاساً لمتانة الصندوق المالية وقوة تصنيفه الائتماني ودوره كمحرك رئيسي للتحول الاقتصادي في المملكة، ومكانته كأحد أكبر الصناديق السيادية العالمية وأكثرها تأثيراً.”

وتمثّل القروض وأدوات الدين إحدى الموارد الأربعة لتمويل الصندوق الذي يحظى بتصنيف A1 من وكالة موديز للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية، كما يحظى بتصنيف A من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة.