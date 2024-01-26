شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. انخفاض مؤشر ستاندرد اند بورز 0.11 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هبط المؤشر داو جونز الصناعي 42.45 نقطة أو 0.11 بالمئة إلى 38006.68.

وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 5.25 نقطة أو 0.11 بالمئة إلى 4888.91. المؤشرات الأمريكية في حين نزل المؤشر ناسداك المجمع 35.64 نقطة أو 0.23 إلى 15474.85 نقطة عند الفتح.

وفتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض طفيف اليوم الجمعة بعدما أسهمت قراءة التضخم والتي تشير إلى استمرار اعتدال ضغوط الأسعار، في تبديد أثر التشاؤم إزاء الأرباح بعدما أصدرت شركة إنتل توقعات قاتمة للإيرادات.

