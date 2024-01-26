شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.02% ليتداول عند 1.2703 دولار.

فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.11%، إلى 1.1699 يورو. نتائج بورصات أوروبا وكانت أغلقت الأسواق الأوروبية اليوم الجمعة على ارتفاع بأكثر من 1.0 بالمئة، مدعومة بنتائج فصلية إيجابية من مجموعة إل.في.إم.إتش للسلع الفاخرة وشركة ريمي كوانترو الفرنسية للمشروبات الكحولية.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 1.1 بالمئة، مسجلا أعلى مستوياته في عامين وبزيادة أسبوعية 3.1 بالمئة. مؤشرات الأسهم الأوروبية وقفز سهم إل.في.إم.إتش 12.8 بالمئة بعد أن سجلت أكبر مجموعة للسلع الفاخرة في العالم زيادة 10 بالمئة في مبيعات الربع الرابع مدفوعة بالطلب القوي خاصة من المشترين الصينيين.

ورفع السهم مؤشر السلع الشخصية والمنزلية 5.2 بالمئة ليقود الارتفاعات على مستوى القطاعات.

وكان سهم ريمي كوانترو أيضا من بين الأسهم الأفضل أداء، إذ ارتفع 13.3 في المئة بعد أن سجلت شركة صناعة المشروبات الكحولية الفرنسية انخفاضا أقل قليلا من المتوقع في مبيعات الربع الثالث. أكبر 10 شركات أوروبية وارتفع المؤشر الذي يضم أكبر عشر شركات أوروبية للسلع الفاخرة 6.7 بالمئة لترتفع القيمة السوقية للشركات اليوم الجمعة بنحو 70 مليار دولار.

وصعد سهم ريمي كوانترو 15.2 بالمئة بعدما انخفضت مبيعات شركة صناعة المشروبات الكحولية الفرنسية قليلا عن المتوقع في مبيعات الربع الثالث.

وارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي، الذي يضم كلا السهمين، ليحقق مكاسب 1.3 في المئة ويتفوق على البورصات الإقليمية الأخرى.