سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 27-1-2024

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت، الموافق 27-1-2024، بحسب شاشات التداول وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

عرض بنك الكويت الوطني سعر الدولار مقابل نظيره الجنيه المصري عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

حافظ بنك كريدي أجريكول مصر على سعر الدولار مقابل نظيره الجنيه المصري عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

قدم بنك الإسكندرية سعر الدولار مقابل نظيره الجنيه المصري عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

أتاح بنك مصر سعر الدولار مقابل نظيره الجنيه المصري عند مستوى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

كما سجل سعر الدولار مقابل نظيره الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري قيم 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

أبقى بنك أبو ظبي التجاري على سعر الدولار مقابل نظيره الجنيه المصري عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

فيما عرض مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر الدولار مقابل نظيره الجنيه المصري عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

أتاح البنك المصري الخليجي سعر الدولار مقابل نظيره الجنيه المصري عند مستوى30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

عرض البنك الأهلي الكويتي سعر الدولار مقابل نظيره الجنيه المصري عند مستوى30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

جاء سعر الدولار اليوم سعر الدولار مقابل نظيره الجنيه المصري ببنك بلوم مصر عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.