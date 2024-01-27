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شكرا لقرائتكم خبر عن 16.8 % زيادة في الأرباح الصناعية بالصين خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حققت الشركات الصناعية الكبرى في الصين زيادة في الأرباح على أساس سنوي خلال شهر ديسمبر 2023.
وجاءت الزيادة خلال ديسمبر بواقع 16.8%، بحسب بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم السبت.
وتقلصت وتيرة الانخفاض بنسبة 2.1 نقطة مئوية الشهر الماضي، مقارنة بالأشهر الـ11 السابقة عليه.
وجاءت الزيادة خلال ديسمبر بواقع 16.8%، بحسب بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم السبت.
تراجع الأرباح السنويةنقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) وصول أرباح الشركات الصناعية الكبرى في عام 2023، إلى 7.69 تريليون يوان، بتراجع قدره 2.3% على أساس سنوي.
وتقلصت وتيرة الانخفاض بنسبة 2.1 نقطة مئوية الشهر الماضي، مقارنة بالأشهر الـ11 السابقة عليه.