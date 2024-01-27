شكرا لقرائتكم خبر عن 16.8 % زيادة في الأرباح الصناعية بالصين خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

تراجع الأرباح السنوية

الدمام - شريف احمد - حققت الشركات الصناعية الكبرى في الصين زيادة في الأرباح على أساس سنوي خلال شهر ديسمبر 2023.وجاءت الزيادة خلال ديسمبر بواقع 16.8%، بحسب بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم السبت.نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) وصول أرباح الشركات الصناعية الكبرى في عام 2023، إلى 7.69 تريليون يوان، بتراجع قدره 2.3% على أساس سنوي.وتقلصت وتيرة الانخفاض بنسبة 2.1 نقطة مئوية الشهر الماضي، مقارنة بالأشهر الـ11 السابقة عليه.