الاقتصاد

16.8 % زيادة في الأرباح الصناعية بالصين خلال شهر

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د ب أ- بكين 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن 16.8 % زيادة في الأرباح الصناعية بالصين خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت الشركات الصناعية الكبرى في الصين زيادة في الأرباح على أساس سنوي خلال شهر ديسمبر 2023.
وجاءت الزيادة خلال ديسمبر بواقع 16.8%، بحسب بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم السبت.

تراجع الأرباح السنوية

نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) وصول أرباح الشركات الصناعية الكبرى في عام 2023، إلى 7.69 تريليون يوان، بتراجع قدره 2.3% على أساس سنوي.
وتقلصت وتيرة الانخفاض بنسبة 2.1 نقطة مئوية الشهر الماضي، مقارنة بالأشهر الـ11 السابقة عليه.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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