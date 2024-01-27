شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات أمس الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 30ر60 نقطة، أو 2ر0%، ليصل إلى 43ر38109 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 19ر3 نقطة، أو 1ر0% ، ليصل إلى97ر4890 نقطة.

وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 13ر55 نقطة ، أو 4ر0% ، ليصل إلى36ر15455 نقطة.

