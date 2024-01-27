الاقتصاد

مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

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واس - نيويورك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات أمس الجمعة.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 30ر60 نقطة، أو 2ر0%، ليصل إلى 43ر38109 نقطة.
وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 19ر3 نقطة، أو 1ر0% ، ليصل إلى97ر4890 نقطة.
وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 13ر55 نقطة ، أو 4ر0% ، ليصل إلى36ر15455 نقطة.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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