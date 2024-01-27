موجهة نصائح للمواطنين.. شعبة الأجهزة الكهربائية توضح أسباب ارتفاع الأسعار

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالغرف التجارية، عن أسباب ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية، بنسب وصلت إلى 100% منذ بداية العام الماضي 2023.

وقال هلال، في تصريحات لموقع "القاهرة 24"، إنه رغم شبه الاكتفاء الذاتي من الأجهزة الكهربائية، إلا أن الدولة تستورد ما يقرب من 85% من إجمالي مستلزمات إنتاج مصانع الأجهزة الكهربائية بمصر.

وأضاف أن مصانع الأجهزة الكهربائية ترفع أسعار منتجاتها، متأثرة بـ زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج التي تستورد من الخارج بالعملة الصعبة، وضعف الكميات المتواجدة بالسوق المصرية.

وأشار رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالغرف التجارية، إلى أن أسعار الأجهزة الكهربائية، تأثرت بأسعار الشحن والتأمين البحري لمستلزمات الإنتاج المستوردة، مع تأخر البضائع وغرامات الأرضيات وشركات الملاحة، مع زيادة تكاليف الطاقة وقلة العملة الصعبة لإتمام عمليات الاستيراد.

كما لفت إلى أن هناك أسبابا أخرى لارتفاع أسعار الأجهزة في مصر، مثل زيادة مرتبات العاملين مع ارتفاع تكاليف المعيشة، ناصحا المواطنين الراغبين في الشراء بالإسراع في اقتناء أجهزتهم المهمة.

وعن مصير أسعار الأجهزة الكهربائية في السوق، أكد أشرف هلال أن الحاسم في ذلك الأمر عدة عوامل أهمها توفر الدولار، وكميات مستلزمات الإنتاج المستوردة، ومعدل التضخم بصفة عامة.