شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ملايين مُستفيد ومليون عملية نفذتها منصة قوى خلال 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت منصة "قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن تجاوز عدد العمليات المنفّذة اليومية داخل المنصة إلى أكثر من مليون عملية إجرائية واستعلامية, فيما بلغ إجمالي عدد العمليات 126 مليون عملية، وذلك خلال عام 2023م.

وكشفت "قوى" عن وصول عدد المستفيدين الأفراد الذين استفادوا من خدمات المنصة خلال العام الماضي أكثر من 10 ملايين مستفيد, وتمكين أكثر من 1,2 مليون منشأة في إنجاز جميع خدماتها وأعمالها بشكل مؤتمت كلياً خلال العام ذاته.





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وتتيح المنصة للمنشآت والأفراد إنجاز جميع الخدمات المرتبطة بقطاع العمل بسهولة وأتمتة كاملة، وبنفاذ موحد إذْ تعمل على تحسين تجربة المستخدم وتسريع الإجراءات لتكون نقطة التقاء بين المنشآت والعاملين في القطاع الخاص، بهدف زيادة مستوى الشفافية، ورفع الجودة وتحسين تجارب المستفيدين للمنشآت.

وتقدم المنصة أكثر من 135 خدمة إلكترونية على مدار الساعة تسهم في إدارة المنشأة بفعالية أكبر وتحسين بيئة الأعمال، من أبرزها: خدمة إصدار التأشيرات بشكل فوري، وتوثيق العقود، وإصدار وتجديد رخص العمل، والمستشار الإلكتروني، ولوائح تنظيم العمل، وغيرها من الخدمات التي تُسهم في تعزيز الإجراءات والأنظمة المتبعة في سوق العمل.

يذكر أن "قوى" إحدى المنصات الرقمية الحكومية التي لها دور مهم في تمكين سوق العمل وتعزيز نمو وتوسع واستمرارية الأعمال في المملكة، حيث تواكب التطورات والتحولات في العالم الرقمي؛ سعياً إلى إيجاد تجربة مثالية لمستفيديها، كما تتضمَّن رفع مستوى الوعي والشفافية بين المنشآت، وتُعد نموذجاً لتسريع الأعمال واختصار المسافات في العديد من الخدمات، إضافة إلى تقديم منظومة إلكترونية متكاملة، تواكب رؤية المملكة 2030.