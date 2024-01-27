أسعار النفط تصل لأعلى مستوى في شهرين

الشارقة - اميمة ياسر - وكالات

ارتفعت أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي، لتغلق عند أعلى مستوى منذ قرابة شهرين بعدما عزز النمو الاقتصادي الأمريكي ومؤشرات عن حزمة تحفيز صينية، التوقعات بزيادة الطلب.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 6.35%، لتصل إلى مستوى 83.55 دولارًا للبرميل عند التسوية، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 30 نوفمبر2023، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 6.50% إلى 78.01 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى عند التسوية منذ نوفمبر وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وتعد الزيادة الأسبوعية هي الأكبر منذ الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر 2023 ، وذلك عقب اندلاع التصعيد في غزة.

وتلقت الأسعار هذا الأسبوع دعما من تراجع مخزونات الخام الأمريكية بأكبر من المتوقع، بجانب مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على مصفاة لتكرير النفط في جنوب روسيا.