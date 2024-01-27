شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يرعى المنتدى التجاري 2024 "مستقبل الأعمال" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في الـ 19 من فبراير المقبل، المنتدى التجاري 2024 "مستقبل الأعمال" الذي تنظمه غرفة الشرقية، بمشاركة نخبة من المسؤولين والمختصين، وذلك بمقر الغرفة الرئيس بالدمام.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة بدر الرزيزاء، أن هذا المنتدى سيعكس التطورات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد الوطني انطلاقاً من الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، من خلال أوراق العمل التي تستعرض الآليات المناسبة لتحقيق التطوير والابتكار والابداع وأساليب تقليل التكاليف ورفع الكفاءة المالية، وتتناول التوجهات الوطنية لدعم القطاعات الاقتصادية والتجارية. تثقيف رواد الأعمال وأشار إلى أن المنتدى سيسلط الضوء على عدة محاور منها: اتجاهات سلوك العملاء وأثرها على مستقبل الأعمال، وأهمية استراتيجيات المنافسة والاستدامة في نجاح رائد الأعمال، وكفاءة التشغيل لنجاح المشاريع ودور الابتكار والإبداع في نمو المنشآت وتوسعها، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك في الاقتصاد الوطني، وتطوير أسس الاستثمار في المشاريع الوطنية، وتعظيم مبدأ الاستدامة في الأعمال التجارية.

إضافة إلى توعية وتثقيف رواد الأعمال، داعياً رجال وسيدات الأعمال للمشاركة في المنتدى والاستفادة من التجارب الناجحة والاطروحات العلمية والفنية التي سيقدمها المشاركون في المنتدى.