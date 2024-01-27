شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. إغلاق ميناء العريش البحري بسبب الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة ميناء العريش البحري بمحافظة شمال سيناء المصرية، إغلاق الميناء أمام حركة دخول وخروج السفن بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

وأفاد مصدر مسؤول بالميناء، في تصريح له اليوم، بأن قرار الإغلاق جاء نتيجة الرياح الشديدة وارتفاع أمواج البحر.

وبين أنه سيتم فتح الميناء عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية.