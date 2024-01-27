مركز دعم المنشآت

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ودعا المركز المهتمين للاستفادة من خدماته المتاحة عبر الموقع الالكتروني لمراكز دعم المنشآت: monshaat.gov.sa، والتي تشمل تقديم الإرشاد والاستشارات لمشروعات المطاعم والمقاهي، والتصميم الداخلي والهندسة المعمارية، والصالونات النسائية والتجميل، وخدمات التسويق والإعلان، والخدمات الإدارية والدعم والتشغيل، ومسرعات وحاضنات الأعمال والمساحات المشتركة، وقطاع الإقراض والتمويل، والابتكار، والمبيعات والتسويق، والتجارة الالكترونية، ومجال الخدمات القانونية.
ويعقد المركز بالمدينة المنورة غدا، لقاء بعنوان «الذكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال وأثرهما على القطاع القانوني وقطاع الأعمال»، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها «منشآت»، لدعم رواد الأعمال في مختلف مناطق المملكة.
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