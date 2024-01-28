سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 28-1-2024

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد، الموافق 28-1-2024، بحسب شاشات التداول وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

حقق سعر الدولار في بنك بلوم، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

أما سعر الدولار في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

قدر سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

عرض سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

أما سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

شهد سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

طرح سعر الدولار في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

حقق سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.