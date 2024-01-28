بداية التعاملات.. سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 28-1-2024

الشارقة - اميمة ياسر -

تراجعت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم، الأحد، حيث انخفض الجرام 50 جنيها مقارنة بمستواه مساء أمس السبت.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 عند 2533 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3257 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3800 جنيه للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 4343 جنيها للجرام.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 30400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية، ومن بينها بورصات السلع والمعادن، على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.