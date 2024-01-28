شكرا لقرائتكم خبر عن «المتقدمة للبتروكيماويات»: بدء أعمال الصيانة الدورية لمصنعين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن قيامها بأعمال الصيانة الدورية المجدولة لمصنعي البروبيلين والبولي بروبيلين والتي تبدأ من 4 فبراير المقبل.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن إعادة تشغيل مصنع البولي بروبيلين سيكون اعتباراً من يوم 17/08/1445هـ الموافق 27/02/2024م باستخدام مخزون البروبيلين المتوفر بالإضافة للبروبيلين المشترى، فيما سيتم إعادة تشغيل مصنع البروبيلين اعتباراً من يوم 22/08/1445هـ الموافق 03/03/2024م بعد استبدال المحفز الكيميائي.

وتجدر الإشارة إلى أن فترات التوقف للصيانة الدورية يخطط لها مسبقاً وفقاً للممارسات الصناعية المتعارف عليها لإجراء أعمال الصيانة الدورية المجدولة، وقد وضعت تأثيراتها في الحسبان عند إعداد موازنة عام 2024م، سواء من حيث كمية الإنتاج أو الإيرادات المتوقعة.

وأشارت إلى أن إظهار الأثر المالي المتوقع لهذا التوقف في النتائج المالية للربع الأول من عام 2024م اعتماداً على الأسعار المتوقعة للقيم والبولي بروبيلين.

وستعلن الشركة أية تطورات أو مستجدات في هذا الخصوص.