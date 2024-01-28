شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع عمومية «مهارة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي ستعقد في تمام الساعة 18:30 مساء يوم الخميس المقبل، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، سيكون التصويت الإلكتروني متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي ابتداءً من الساعة 01:00 من صباح اليوم الأحد، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.