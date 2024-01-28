الاقتصاد

«ولاء للتأمين»: ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف القوة المالية «-A»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة ولاء للتأمين التعاوني أن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الإئتماني أكدت استمرارية تصنيفها الإئتماني "-A" للقوة المالية بالمعايير الدولية و "gcAAA"للقوة المالية بالمعايير الخليجية، وكذلك “ksaAAA" للقوة المالية بمعايير المملكة العربية .
وأضافت أن التصنيف جاء مع نظرة مستقبلية مستقرة بحسب المعايير الدولية والمحلية.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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