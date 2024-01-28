شكرا لقرائتكم خبر عن «ولاء للتأمين»: ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف القوة المالية «-A» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة ولاء للتأمين التعاوني أن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الإئتماني أكدت استمرارية تصنيفها الإئتماني "-A" للقوة المالية بالمعايير الدولية و "gcAAA"للقوة المالية بالمعايير الخليجية، وكذلك “ksaAAA" للقوة المالية بمعايير المملكة العربية السعودية.
وأضافت أن التصنيف جاء مع نظرة مستقبلية مستقرة بحسب المعايير الدولية والمحلية.
وأضافت أن التصنيف جاء مع نظرة مستقبلية مستقرة بحسب المعايير الدولية والمحلية.