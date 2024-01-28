الاقتصاد

«تام التنموية» توقع عقدا لصالح جهة حكومية بـ 34.9 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة تام التنموية عقد مشروع لصالح جهة حكومية بقيمة إجمالية 34.990 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن العقد يتضمن تقديم الخدمات الاستشارية والحلول الرقمية اللازمة لتصميم وتنفيذ مشروع لصالح جهة حكومية.
وأضافت أن مدة العقد 12 شهرا، مشيرة إلى أن من المتوقع أن ينعكس الأثر المالي لهذا العقد بدءاً من الربع الأول من العام المالي 2024.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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