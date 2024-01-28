شكرا لقرائتكم خبر عن «تام التنموية» توقع عقدا لصالح جهة حكومية بـ 34.9 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة تام التنموية عقد مشروع لصالح جهة حكومية بقيمة إجمالية 34.990 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن العقد يتضمن تقديم الخدمات الاستشارية والحلول الرقمية اللازمة لتصميم وتنفيذ مشروع لصالح جهة حكومية.

وأضافت أن مدة العقد 12 شهرا، مشيرة إلى أن من المتوقع أن ينعكس الأثر المالي لهذا العقد بدءاً من الربع الأول من العام المالي 2024.