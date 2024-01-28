شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ«ميار القابضة» تبرم عقدا لشراء مشروع دواجن بـ10.8 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - قالت شركة ميار القابضة: إن شركة جدايا الزراعية التابعة لها أبرمت عقدا لشراء مشروع دواجن لإنتاج الدجاج اللاحم، بقيمة 10.8 مليون ريال.وأضافت الشركة في بيان على تداول: إن الشركة تنوي الدخول في قطاع تربية الدواجن لإنتاج الدجاج اللاحم والتوسع فيه تدريجيا وذلك لغايات تنويع أنشطة الشركة والاستفادة التكاملية مع قطاعات الشركة الحالية.ويتكون المشروع من أرض مملوكة وحظائر تربية ومعدات تشغيل ومستلزمات تربية الدواجن، بالإضافة إلى ترخيص مشروع زراعي "تشغيلي" من وزارة البيئة والمياه والزراعة.ويقع المشروع في محافظة شقراء بمنطقة الرياض على مساحة أرض تبلغ 93,100 متر مربع.ينتج عن العقد تملك شركة جدايا الزراعية كامل المشروع وبنسبة 100% لجميع أصوله.ونوهت بدفع مبلغ 700,000 ريال عند توقيع العقد واستلام الموقع، وبقية المبلغ (10.100.000) مليون ريال عند انتهاء إجراءات نقل الملكية لأصول المشروع وتجديد وتعديل الترخيص الزراعي وكافة الإجراءات النظامية ذات العلاقة.