شكرا لقرائتكم خبر عن «لانا» تستحوذ على 100% من «صهم للخدمات البيئية» بـ5 ملايين ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استحوذت شركة لانا الاستحواذ على 100% من شركة صهم للخدمات البيئية، بقيمة 5 ملايين ريال، ويتماشى الاستحواذ مع استراتيجية الشركة الهادفة إلى التوسع والبحث عن الفرص الاستثمارية في القطاع البيئي والتي تعود بالنفع على الشركة ومساهميها .

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تهدف لانا من الاستحواذ على توفير خدمة التخلص من النفايات التجارية ونفايات الهدم والبناء، لما تتمتع به شركة صهم للخدمات البيئية من خبرات تتجاوز 18 عام وتمتلك قاعدة عملاء واسعة وإمكانيات كبيرة لتقديم خدماتها للقطاع التجاري وقطاع المقاولات خاصة أن صهم من الشركات الرائدة والعريقة في مجالها.

ويأتي هذا الاستحواذ لشركة لانا لتعزيز قدرتها على خدمة عملائها بمجموعة واسعة من الخدمات البيئية، والذي سيدعم تسريع تطوير عملياتها في الخدمات البيئة من خلال مجموعة أكبر من الخدمات، ودفع النمو في قطاع البيئي بالشركة، والتوسع في فئات أخرى مستقبلاً.

وتأتي هذه الخطوة انسجاما مع رؤية المملكة 2030 في قطاع البيئة، والجدير بالذكر أن شركة لانا تمتلك مجموعة من الخدمات البيئية على رأسها نقل ومعالجة النفايات الطبية عالية الخطورة وتمتلك عدد من المحطات على مستوى المملكة

وستمول عملية الاستحواذ من خلال التدفقات النقدية الداخلية وسيظهر الأثر المالي للصفقة على النتائج المالية اعتباراً من الربع الأول من العام المالي 2024م.