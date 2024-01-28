الاقتصاد

«تهامة» تتلقى خطابا بعقد جمعية عمومية لعزل أعضاء من مجلس الإدارة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق تلقّيها خطاباً من بعض المساهمين الذين يملكون (10%) من رأس مال الشركة يطلبون فيه عقد جمعية عامة للمساهمين، وذلك للتصويت على عزل بعض من أعضاء مجلس الإدارة.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن بناءً على الطلب ستتخذ الشركة الإجراءات النظاميّة اللازمة حيال الخطاب المذكور.
وأضافت أنها ستعلن أيّ تطوّرات في هذا الصدد في حينه.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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