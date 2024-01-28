شكرا لقرائتكم خبر عن «تهامة» تتلقى خطابا بعقد جمعية عمومية لعزل أعضاء من مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق تلقّيها خطاباً من بعض المساهمين الذين يملكون (10%) من رأس مال الشركة يطلبون فيه عقد جمعية عامة للمساهمين، وذلك للتصويت على عزل بعض من أعضاء مجلس الإدارة.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن بناءً على الطلب ستتخذ الشركة الإجراءات النظاميّة اللازمة حيال الخطاب المذكور.

وأضافت أنها ستعلن أيّ تطوّرات في هذا الصدد في حينه.