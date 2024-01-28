شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.8 % اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع بنسبة 0.8%، عند 12264 نقطة، وبتداولات بلغت 6.960 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 261.166 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 132 شركة

ارتفعت أسهم 132 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 80، من بين 232 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، الجزيرة ريت، والجزيرة، ومجموعة إم بي سي، وليفا، ومجموعة صافولا، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، مجموعة الحكير، وسناد القابضة، وسينومي ريتيل، ورعاية، والشرقية للتنمية، الأكثر انخفاضا. نمو - السوق الموازية

أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم على انخفاض بنسبة 0.9%، عند 25020 نقطة، وبتداولات بلغت 14.174 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 917.470 ألف سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 48.112 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 30 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 25، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.