شكرا لقرائتكم خبر عن تفاؤل بين مستثمري الأسهم الأمريكية وصعود متوقع في شركات السلع الفاخرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أمام مستثمري الأسهم الأمريكية كثير من الفرص خلال العام الحالي حيث يتزايد التفاؤل بشأن الأسهم المرتبطة بالأعمال المبتكرة وشركات السلع الفاخرة، لأنه من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة هذا العام، وفق ماذكر موقع موتلي فول. انخفاض تكاليف رأس المال يشكل انخفاض تكاليف رأس المال قوة دافعة قوية للأسهم النامية ويجعل تقلص أسعار الفائدة التدفقات النقدية المستقبلية أكثر قيمة في الوقت الحاضر.

وبطبيعة الحال، لا ينمو كل سهم في وضع يسمح له بتحقيق مكاسب طويلة الأجل للمستثمرين. أسهم «جينكو بايووركس» لكن هناك دائمًا رهانات على الشركات التي تقوم بحركات ارتدادية تجارية قوية.

وفي مثال ذلك، فبعد فترة وجيزة من ظهورها لأول مرة في السوق في عام 2021، حققت شركة "جينكو بايووركس" التي ارتفعت قيمة سهمها بـ 2.38% قيمة سوقية تبلغ 24 مليار دولار.. والآن بعد أن انهارت قيمتها السوقية إلى 2.7 مليار دولار فقط، يتوقع محللو وول ستريت حدوث انتعاش. يشير السعر المستهدف المتفق عليه للسهم إلى عائد مذهل بنسبة 140٪ خلال الـ 12 شهرًا القادمة.

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تتميز الشركة عالميًا في مجال البيولوجيا الاصطناعية حيث تنتج سلالات جديدة من الكائنات الحية الدقيقة ذات خصائص قيمة لا توجد في الطبيعة.

على سبيل المثال، قامت وزارة الطاقة الأميركية مؤخراً بتعيين شركة جينكو لتطوير سلالات جديدة من الطحالب المقاومة للآفات والتي يمكن استخدامها لإنتاج الوقود الحيوي. أداء «انتيليا ثيرابيوتكس» تعد "انتيليا ثيرابيوتكس" شركة مطورة في مرحلة ما قبل التجارة للعلاجات الجينية القائمة على تقنية كريسبر.

انخفض سهم انتيليا بنسبة 39% تقريبًا خلال الأشهر الستة الماضية ويعتقد محللو وول ستريت أنه يمكن أن يرتد مرة أخرى حيث يشير متوسط السعر المستهدف للسهم إلى تحقيق مكاسب بنسبة 202٪ في العام المقبل. المؤشرات الثلاث للأسهم الأمريكية وبالنظر الأوسع، حطم مؤشر إس آند بي 500 سلسلة من الأرقام القياسية الجديدة بعد تداول استمر لخمسة أيام الأسبوع الماضي حيث انخفض بنسبة 0.1%.

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وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.2%، بينما انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.4%، وفق ما ذكرت صحيفة ذا وول ستريت جورنال الأمريكية. صعود الأسواق الأوروبية أنهت الأسهم الأوروبية الأسبوع على نغمة متفائلة بعدما انتقل التفاؤل من الأداء القياسي لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 والذي بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 4894.17 دولارًا (4500.34 يورو)، وفق ما ذكرت شبكة يورونيوز.

ساهم التقدير المسبق القوي بشكل مدهش لتقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع من عام 2023 بشكل كبير في المعنويات الإيجابية.

ارتفع مؤشر كاك 40 بنسبة 2.52% إلى 7637.8 يورو كما ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 2.71% إلى 484.1 يورو.

وأغلق مؤشر100 إف تي إس إي مرتفعًا بنسبة 2.46% عند 7640.9 جنيهًا إسترلينيًا (8956.2 يورو). أسعار الذهب وانخفض الذهب بنسبة 0.35٪ إلى 2021.3 دولارًا للأوقية بينما ارتفعت أسعار خام برنت بنسبة 4.93٪ إلى 82.3 دولارًا للبرميل. وارتفع سهم "إل في إم إتش" بنسبة 16.56٪ حيث أعلنت الشركة عن مبيعات أفضل من المتوقع لعام 2023 يوم الخميس وزادت أيضًا أرباحها السنوية.