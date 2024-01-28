شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين سلطان الحربي رئيسا تنفيذيا لشركة آفاق الغذاء والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة آفاق الغذاء تعيين سلطان الحربي رئيسا تنفيذيا للشركة اعتبارا من تاريخ 1 فبراير المقبل.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعد الحربي، من القيادات السعودية المميزة، ولديه خبرة عملية متخصصة في مجال الأغذية لأكثر من 30 عاما.
وعمل سلطان الحربي، مؤخرا في شركة المراعي منذ عام 2012 وكان آخر منصب تقلده فيها مدير عام إقليم المنطقة الشرقية، كما عمل كمدير إقليمي في شركة نادك من العام 2004م إلى عام 2010م، ومدير إقليمي في مجموعة صافولا من عام 1998م إلى عام 2000م.
وسلطان الحربي حاصل على دبلوم في المبيعات والتسويق من معهد الإدارة العامة في المملكة بالإضافة إلى عدة دورات متخصصة في التسويق والإدارة ومنها دورة تطوير القيادة من IMD في سويسرا ودورة في المالية من EY ودورة قيادية مكثفة من BPL النرويج ودورة إدارة المبيعات معهد البحوث تركيا وشهادة من مجلس الامتحانات الوطني للإدارة الإشرافية معهد NEBS بريطانيا.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعد الحربي، من القيادات السعودية المميزة، ولديه خبرة عملية متخصصة في مجال الأغذية لأكثر من 30 عاما.
وعمل سلطان الحربي، مؤخرا في شركة المراعي منذ عام 2012 وكان آخر منصب تقلده فيها مدير عام إقليم المنطقة الشرقية، كما عمل كمدير إقليمي في شركة نادك من العام 2004م إلى عام 2010م، ومدير إقليمي في مجموعة صافولا من عام 1998م إلى عام 2000م.
وسلطان الحربي حاصل على دبلوم في المبيعات والتسويق من معهد الإدارة العامة في المملكة بالإضافة إلى عدة دورات متخصصة في التسويق والإدارة ومنها دورة تطوير القيادة من IMD في سويسرا ودورة في المالية من EY ودورة قيادية مكثفة من BPL النرويج ودورة إدارة المبيعات معهد البحوث تركيا وشهادة من مجلس الامتحانات الوطني للإدارة الإشرافية معهد NEBS بريطانيا.