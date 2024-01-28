شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت أم القرى»: 11% ارتفاعا بتكلفة الإنتاج بعد تعديل سعر الوقود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شركة أسمنت أم القرى: إن الأثر المالي المباشر نتيجة تعديل سعر الوقود المستخدم في الإنتاج يقدر بارتفاع 11% تقريباً في تكلفة الإنتاج.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إنها ستعمل خلال الفترة القادمة على بحث سبل تقليل الأثر المالي لهذا التعديل على النتائج المالية.

وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول في 3 يناير الحالي، استلامها إشعارا بتعديل سعر الوقود المستخدم في الإنتاج.