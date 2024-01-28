الاقتصاد

«أسمنت أم القرى»: 11% ارتفاعا بتكلفة الإنتاج بعد تعديل سعر الوقود

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قالت شركة أسمنت أم القرى: إن الأثر المالي المباشر نتيجة تعديل سعر الوقود المستخدم في الإنتاج يقدر بارتفاع 11% تقريباً في تكلفة الإنتاج.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إنها ستعمل خلال الفترة القادمة على بحث سبل تقليل الأثر المالي لهذا التعديل على النتائج المالية.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول في 3 يناير الحالي، استلامها إشعارا بتعديل سعر الوقود المستخدم في الإنتاج.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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