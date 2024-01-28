شكرا لقرائتكم خبر عن «رتال» توقع عقدا مع شركة تابعة بقيمة 48 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة رتال للتطوير العمراني عقد تنفيذ بتاريخ 28/1/2024م مع إحدى شركاتها التابعة – شركة التعمير والإنشاء المحدودة بقيمة 48 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن العقد بغرض تنفيذ 4 مبان سكنية بمدينة الخبر حي الصدفة، دون أي شروط أو مزايا تفضيلية.

وأضافت أن مدة العقد 20 شهرا من تاريخ سريات الاتفاقية، متوقعة أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائج الشركة بعد البدء في تنفيذ المشروع لعام 2024، و2025.

