شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «دار المركبة لتأجير السيارات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة دار المركبة لتأجير السيارات فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة لدورة المجلس القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية والتي تبدأ بتاريخ 04/05/2024م وتنتهي في 03/05/2027م.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الترشيح لعضوية مجلس الإدارة سيتم وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى نظام الشركة الأساس وسياسات ومعايير عضوية مجلس الإدارة.

ودعت المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة، ممن تتوافر فيهم شروط ومعايير العضوية، أن يتقدموا بطلبات ترشيحهم خلال المدة المحددة ووفقاً للتفاصيل الواردة في هذا الإعلان.

وسينتخب مجلس الإدارة للدورة الجديدة في اجتماع الجمعية العامة القادم والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

وأفادت بأن اريخ فتح باب الترشح بدءا من اليوم، فيما يغلق باب الترشح في 28 من شهر فبراير المقبل.